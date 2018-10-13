Депутат Госдумы назвал комедию о блокаде Ленинграда “кощунством и позором”

В Госдуме назвали кощунством и позором новый фильм “Праздник” от режиссера, который известен по фильму “Коллектор”. Карасовский планирует снять черную комедию, события которой разворачиваются во время блокады Ленинграда.

Депутат Госдумы Сергей Боярский крайне негативно высказывается об идее режиссера Алексея Красовского снять черную комедию, события которого происходили во время блокадного Ленинграда.

Стало известно, что картина будет называться праздник и будет повествовать о новогодней ночи в доме одной из семей. Помимо членов семьи в доме есть курица, но проблема в том, что ее некому приготовить из-за того, что от кухарки пришлось отказаться из-за тяжелых времен. На данный фильм начат сбор средств на специальной платформе Planeta.ru.

Но депутатам такое направление картины показалось неприемлемым. По словам Боярского, идея для подобной картины могла появиться только у безответственных перед аудиторией авторов. Также, депутат пообещал, что как петербуржец, он сделает все от него зависящее, чтобы данная картина не была снята и не пущена в прокат. Также он рассказал, что блокада Ленинграда - очень сакральная и неприкосновенная часть истории города.

Тем временем, актриса Алёна Бабенко, которая приняла участие в съемках данного фильма рассказала, что все критикующие сами ищут какие-то гадости в данном фильме. По ее словам, данная картина не полностью принадлежит жанру “черная комедия”, но тем не менее, элементы комедии там есть. Также, она подчеркнула, что данный фильм был снят только благодаря самому Красовскому, так как никто не решился спонсировать данную картину.