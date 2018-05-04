В 2019 году в метро Москвы появится более 700 новых вагонов

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что около 700 новых вагонов "Москва" появятся в подземке уже в 2019 году. Политик опубликовал об это запись в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Глава города сообщил, что в текущем году уже было закуплено 332 вагона. До конца 2018 года будут приобретены еще 166 вагонов. А уже после новогодних праздников и в течение 2019 власти Москвы панируют еще больше обновить структуру метрополитена. Градоначальник заявил о необходимости заказа еще 552 поезда.

В своем профиле в социальной сети Сергей Собянин указал, что оснащение столичной подземки новыми вагонами поможет обеспечить людям более комфортабельный переезд из одной части города в другую. По словам мэра, поезда «Москва» гораздо более вместительны, имеют красивый дизайн. Кроме того, сконструированы таким образом, что сквозной проход более удобен, нежели в моделях, которые сейчас находятся на большинстве веток метрополитена.

Напомним, ранее сообщалось, что одну из станций Москвы намерены оформить в стиле авангардизма. Вдохновением для дизайнеров стала картина известного советского художника Казимира Малевича «Красный квадрат». Речь идет о станции «Нижние Мневники».