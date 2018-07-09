Силач из Приморья сдвинул теплоход массой 11 тысяч тонн

Сегодня, 12:12 \\ Общество

Достижение принадлежит Ивану Савкину из Владивостока. Именно ему удалось протащить полметра теплоход Камчатского морского пароходства "Юрий Тарапуров". Об этом было сообщено на странице спортсмена в социальной сети.

 Отмечается, что спортсмен устанавливает и бьет собственные рекорды. Ведь нынешний результат на 500 тонн больше предыдущего. В прошлом году 17 марта 2018 года силач из Приморья сдвинул теплоход «Сергей Гаврилов», масса которого составила 10 500 тонн.

Помимо того, что Иван Савкин каждый раз пытается стать лучше самого себя, он не забывает и устанавливать мировые рекорды. Нынешний результат именно таковым и является. 11 тысяч тонн - это новый абсолютный мировой рекорд в данном виде программы. Сам житель Владивостока посвятил свой успешный результат празднованию 80-летия со Дня рождения Приморского края.

Сам спортсмен доволен достижением. Он опубликовал об этом информацию в своих профилях в социальных сетях, где он зарегистрирован – «ВКонтакте» и Twitter. Иван Савкин является местной легендой. Он сдвигал и поезда, масса которых была равна 600 тонн. В его списке рекордов есть и многотонные самолёты, паром, танки Т-34 и Т-26 и даже портовый кран.

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Автор - Евгения Чернобаб
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