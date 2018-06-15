В России хотят легализовать опийный мак

В правительстве РФ был зарегистрирован неоднозначный законопроект.

В нём говорится о легализации наркотического вещества на территории России. Согласно заявлению представителей Минпромторга, необходимо разрешить выращивание наркосодержащих растений, чтобы производить сильнодействующие медикаменты. В постановлении было прописано в подробностях культивирование данного продукта, определение необходимого сорта, в том числе опийного мака, которое разрешено к выращиванию и требования к нему.

В ведомстве уточняют, что в таком случае есть вероятность полного перехода России на отечественные субстанции для опиоидных обезболивающих препаратов. На данный момент государство полностью закупает субстанции в тех странах, где её выращивание легализовано и находится под контролем правительства. Известно, что проект уже был одобрен всеми заинтересованными ведомствами.