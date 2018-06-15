В России хотят легализовать опийный мак

Сегодня, 10:32 \\ Общество

В правительстве РФ был зарегистрирован неоднозначный законопроект.

В нём говорится о легализации наркотического вещества на территории России. Согласно заявлению представителей Минпромторга, необходимо разрешить выращивание наркосодержащих растений, чтобы производить сильнодействующие медикаменты. В постановлении было прописано в подробностях культивирование данного продукта, определение необходимого сорта, в том числе опийного мака, которое разрешено к выращиванию и требования к нему.

В ведомстве уточняют, что в таком случае есть вероятность полного перехода России на отечественные субстанции для опиоидных обезболивающих препаратов. На данный момент государство полностью закупает субстанции в тех странах, где её выращивание легализовано и находится под контролем правительства. Известно, что проект уже был одобрен всеми заинтересованными ведомствами.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

"Ахмат - сила": Кадыров вызвал наглого чеченца в Грозный "первым же рейсом"

 Глава Чечни решил "воспитать" молодого человека, продемонстрировавшего вызывающее поведение в метро. Об этом политик написал на своем официальном Telegram-канале.

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

Парень из США, убегающий от "курицы-убийцы", покорил интернет

 Ролик, на котором запечатлен момент, как 22-летний парень из США убегает от курицы,...

Меланья Трамп раскрыла смысл скандальной надписи на куртке

 Как оказалось, она относилась никак не к проблеме детей нелегалов. Первая леди США...

Чеченец, который бросил банку в людей в автобусе, устроился на работу в Грозном

 Чеченец, который выбросил банку из под напитка в людей в автобусе со словами «Ахмат –...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ