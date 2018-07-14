Фотография Кличко со Шварценеггером стала объектом насмешек в сети

Сегодня, 09:47 \\ Общество

Мэр Киева Виталий Кличко вновь стал объектом для всеобщих шуток. Инцидент произошел на встрече с актером Арнольдом Шварценеггером, который впервые прибыл в столицу Украины на бизнес-форум Olerom Forum One.

 Речь идет о снимке, где мужчины стоят друг напротив друга, пожимая руки. При этом они не отводят друг от друга пристального взгляда. Пользователи сети нашли этот кадр отлично подходящим, для того чтобы, в очередной раз, сделать из мэра Киева объект для насмешек. Особенно активность разгорелась в тот момент, когда один из комментирующих пост предложил устроить состязание на лучшую подпись к фотографии.

Вариантов было предложено масса, однако, некоторые из них оказались особенно актуальными в свете последних событий. «Я гость из будущего, прибывший в Киев, чтобы вернуть людям горячую воду», - пишет один из пользователей интернета. В основном именно эту тему старались различными способами обыграть. Многие использовали отсылки к фильмам, в которых принимал участие знаменитый актер Арнольд Шварценеггер. «В будущем мир пережил восстание бойлеров», «Мне нужен твой наряд и пост губернатора», - пишут некоторые креативные комментаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко предлагал отменить в Киеве горячее водоснабжение, поскольку, по его мнению, этот пункт в бюджете является разорительным. Кроме того, политик отметил, что Киев – единственный город в Европе с централизованной системой водоснабжения.

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Автор - Евгения Чернобаб
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