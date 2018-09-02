В Париже мэр предложила разместить бездомных в городской ратуше в период холодов

Глава столицы Франции Анн Идальго давала интервью местному изданию Journal du Dimanche, где поделилась идеей о том, чтобы помочь бездомным и обеспечить им приют на период зимних холодов в здании мэрии.

Анн Идальго бьет тревогу и призывает город к всеобщей мобилизации. Она рассказала, что зимние холода уже наступают на пятки, а для людей, которые вынуждены жить на улице, это дополнительное испытание, которое иногда оборачивается даже вопросом жизни и смерти. Мэр Парижа заявила, что в городе проживают около 3000 бездомных, которым совсем некуда пойти.

Градоначальник обращает внимание, что можно использовать свободные здания. В свою очередь, от имени французских властей она подчеркнула, что будут предоставлены муниципальные центры. В здании городской ратуши Отель-де-Виле уже с конца ноября люди, не имеющие определенного места жительства, получат возможность найти ночлег. Однако отмечается, что это будет доступно бездомным женщинам.

По мнению Анн Идальго, Париж может стать отличным примером того, что приютом может стать абсолютно любое здание, даже Дворец республики. Интересно, что это не первый раз, когда городские власти обращают внимание на существующую в столице проблему. В прошлом году было зафиксировано 4 летальных исхода от холода. Тогда чиновники тоже провели ночь на улице, чтобы показать, что им не безразличны проблемы городского населения.