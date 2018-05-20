На аукционе в США продали бутылку вина 1945 года за 558 тысяч долларов

Sotheby's сообщил о новых рекордах, которые были поставлены на аукционе за продажу бутылок вина и виски. Так, несколько бутылок французского вина Romanée Conti урожая 1945 года были проданы почти за миллион долларов.

Примечательно, что начальная цена, с которой открывались торги, составляла всего от 22 до 32 тысяч долларов. По словам организаторов аукциона, таких бутылок в мире было выпущено всего 600. Запись об этом была опубликована в профиле социальной сети Twitter аукционного дома Sotheby's. Аукциона проходил в Нью-Йорке. Также по рекордно высокой цене продали виски бренда The Macallan урожая 1926 года. За бутылку этого крепкого алкогольного напитка отдали 843,2 тысячи долларов.

Примечательно, что это самая высокая цена, за которую аукционный дом Sotheby's продавал алкоголь. Кроме того, эта стоимость стала высшей и на территории всей Северной Америки. Британский художник Питер Блейк, который известен, в том числе, созданием дизайна обложки альбома легендарной музыкальной группы The Beatles «Yellow Submarine», работал и над созданием этикетки для бутылки виски The Macallan. Имена покупателей, которые отдали столь большие деньги за алкоголь, не сообщаются.

Интересно, что в прошлом году подобный аукцион проходил в Гонконге. Тогда с молотка ушла бутылка виски такой же марки. Однако покупатель отдал за нее немного больше, чем в этом году – 1,1 миллион долларов.