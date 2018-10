Парень из США, убегающий от "курицы-убийцы", покорил интернет

Ролик, на котором запечатлен момент, как 22-летний парень из США убегает от курицы, продолжает набирать популярность в интернете. Пользователи сети пришли в полный восторг от видео, которое длится всего 6 секунд.

We have a chicken at work and it loves attacking me when I let it out pic.twitter.com/IbhS0M1loY