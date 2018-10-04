Парень из США, убегающий от "курицы-убийцы", покорил интернет

Ролик, на котором запечатлен момент, как 22-летний парень из США убегает от курицы, продолжает набирать популярность в интернете. Пользователи сети пришли в полный восторг от видео, которое длится всего 6 секунд.

We have a chicken at work and it loves attacking me when I let it out pic.twitter.com/IbhS0M1loY — Boaz or Bozy (@BroazM) October 8, 2018

Местное издание BuzzFeed News нашло молодого человека и взяло у него интервью. Оказалось, парня зовут Боаз Марбах. Он является студентом университета Индианы. Кроме того, молодой человек совмещает учебой с трудовой деятельностью: Марбах работает в магазине хозяйственных товаров. Кроме всего прочего, в обязанности парня входит также выгул цыплят, которых разводит владелец магазина.

Как рассказал Боаз, гуляет с цыплятами только он, поскольку остальные даже к ним не подходят. Причина кроется в петухе Авичи, его все боятся. Именно он и стал агрессивным преследователем молодого человека на ролике, который покорил всех пользователей сети. Юноша поделился, что обычно ему помогает палка. С е помощью он просто отгоняет «курицу-убийцу», как ее уже окрестили пользователи. Однако в этот раз ничего под рукой не оказалось, поэтому Марбпху пришлось просто убегать со всех ног.

Видео появилось в социальной сети Twitter еще 8 октября. С того момента его посмотрели уже более 3 миллионов человек, при этом ролик набрал 112 тысяч ретвитов и почти 360 тысяч лайков.