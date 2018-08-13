В парке 850-летия Москвы создали круглогодичную лыжероллерную трассу

Она подойдет для катания на лыжах зимой, а на роликах и лыжероллерах - летом. 13 октября о новом объекте сообщил мэр Сергей Собянин на микроблоге в Twitter.

Власти Москвы разработали лыжероллерную трассу, консультируясь со спортсменами. Они построили замкнутую асфальтированную дорогу длиной около 4 километров. Строители создали на маршруте участки с уклонами и неровным рельефом, чтобы сделать катание более интересным.

Мэрия продолжает готовить парк 850-летия столицы к открытию для горожан. По словам Сергея Собянина, вскоре рядом с трассой появится здание спортшколы, зрительские трибуны и помещения для проката инвентаря. Неподалеку планируют возвести три спортивных площадки и поле с речным песком под пляжный волейбол. Все это входит в программу третьего этапа благоустройства парка. Ранее власти реконструировали дорожки, два футбольных поля, поставили новые фонари и провели дорогу к реке.