В Грозном инвалидов трудоустроят на инновационном платформе

В ноябре реабилитационный центр превратят в предприятие для создания smart-проектов. Об этом в пятницу рассказал министр чеченского туризма Муслим Байтазиев.

Идея открыть в Грозном инновационную платформу возникла из сотрудничества компании "Айра" и регионального отделения "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых". Представители организаций заключили соглашение, согласно которому на открывшейся платформе трудоустроят граждан с ограниченными возможностями. Для инвалидов оборудуют специальные рабочие места. Курировать их деятельность будут специально обученные сотрудники.

Новое предприятие в грозном будет заниматься развитием технологий по использованию селина. Предполагается, что работники новой платформы найдут применение инновационного материала в сфере городской инфраструктуры. Кроме того, организаторы планируют наладить экспорт готовой продукции в страны Запада и Ближнего Востока.