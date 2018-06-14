Россия стала восьмой на чемпионате по слепой дегустации вин во Франции

13 октября лучшие сомелье соревновались в замке Сен-Пьер де Сержак. Мероприятие традиционно организовал журнал La Revue du Vin de France.

В рамках чемпионата по слепой дегустации участникам пришлось попробовать 12 образцов вина. Они должны были узнать и назвать вкусовые показатели напитка, составляющие, год и место изготовления. Сборные стран советовались внутри команды и за 10 минут предоставляли судьи коллективный вердикт.

Участники из России готовились к чемпионату в "Усадьбе Дивноморское" под Геленджиком. Эта винодельня также предоставила организаторам образцы своих вин для конкурса. Стоит отметить, что её продукция неоднократно участвовала в международных соревнованиях и даже побеждала. Из 44 наград 10 - золото.

Российская сборная показала в слепой дегустации восьмой результат среди 25 команд. Первенство заслужила Бельгия. Вторыми стали финны, а тройку призеров замкнула Франция. Победители прошлых лет потеряли форму. Победительница 2017 года, Швеция, стала 9-й, уступив россиянам. Китай, ставший чемпионом в 2016 году, занял 13 позицию. Об этом рассказали "Известия".