Владимир Путин поздравил Марка Захарова с юбилеем

Владимир Путин, который является президентом России, выразил свои поздравления Марку Захарову. Мужчина руководит московским государственным театром «Ленком», работает режиссером не только в театре, но и в кино, а также является сценаристом. 13 октября ему исполнилось 85 лет.

Президент присоединился к поздравлениям всех, кто озвучил их в сторону Захарова, а еще пожелал успехов работе и благополучия в жизни. Владимир Путин рассказал, что режиссер посвятил все свое время и себя в том числе творчеству, руководит театром «Ленком» и является его создателем. На сегодняшний день театр стал особенным явлением в общественно жизни и культуре России. Сам режиссер тоже записал в историю кинематографа необыкновенные и самые яркие страницы, открыл миру талантливых актеров, которые до сих пор развивают свою карьеру в данном направлении. Президент в своих пожеланиях говорил о крепком здоровье руководителю и «всего самого доброго».

Ранее президент Владимир Путин поздравил ансамбль песни и пляски с юбилеем, которому исполнилось 90 лет.