Tesla регистрирует собственную марку текилы

Компания намерена производить алкогольный напиток из плодов обычной и голубой агавы. О таких планах узнал телеканал CNBC.

По информации источников, сотрудники Tesla уже подали заявку в Бюро регистрации патентов и торговых знаков. Новая марка текилы будет называться Teslaquila. Получив разрешение от властей США, предприятие сможет выпускать собственный алкоголь высокой крепости. Когда именно Tesla приступит к дистилляции агавы - пока неизвестно.

А ведь новость может оказаться очередной шуткой от Илона Маска. Название упомянутой торговой марки впервые появилось в сети после слухов о банкротстве Tesla. Бизнесмен написал на своем Twitter следующее: "Илон был найден в беспамятстве рядом с Tesla Model 3, окруженный бутылками "Teslaquilа", с заметными следами высохших слез на его щеках.

Впрочем, Boring Company также задумывалась, как шутка. Однако же Илону Маску удалось продать под этим брендом множество кепок и "неогнеметов". А бурильные машины по прежнему прокладывают тоннели под Лос-Анджелесом.