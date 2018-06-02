В Москве запустили аренду 200 скоростных электровелосипедов

Услуга будет доступна до 1 ноября на 6 станциях по всей столице. Об этом пишет пресс-служба мэра Сергея Собянина.

Отныне в Москве можно взять в аренду один из 200 электровелосипедов новой модели. С полностью заряженным аккумулятором транспорт способен проехать около 40 километров. На продолжительность поездки влияет рельеф, который ездоку придется преодолевать. При этом электровелосипеды способны разгоняться до 25 километров в час.

Скоростные байки оборудованы системой pedal assist. Её механизмы будут помогать крутить педали в зависимости от интенсивности работы водителя. На руле установлен информационный дисплей. Он показывает оставшуюся энергию и скорость езды, а также длительность аренды и дистанцию. Несмотря на все преимущества, прокат новых моделей не будет дороже. По итогам велосезона 2018 года власти Москвы оценят популярность новых электробайков. Если москвичи будут брать их достаточно часто, в следующем году на улицы города запустят больше таких моделей.