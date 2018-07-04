СМИ: Матильда и Сергей Шнуровы продают свою роскошную квартиру за 80 миллионов

Разведенная пара захотела найти для своей квартиры в Петербурге нового хозяина. По словам соседей экс-супругов, Шнуров и его бывшая возлюбленная уже давно не бывают дома, квартира пустует.

Как сообщили СМИ, Сергей и Матильда Шнурова решили избавиться от общей квартиры. Они продают недвижимость, которая расположена в центре Петербурга на набережной Крюкова. Площадь роскошной квартиры составляет 150 квадратных метров. Эксперты предполагают, что музыкант и его бывшая жена продадут имущество минимум за 80 миллионов рублей.

По данным инсайдеров, Шнуров не был в квартире с весны этого года. Его бывшую жену Матильду (настоящее имя Елена Мозговая) соседи и консьерж дома также уже давно не видели. Теперь СМИ сообщают, что разведенные музыкант и светская львица продают свою роскошную квартиру. Как они поделят вырученные деньги – источникам не известно.

Появились данные о том, что источники, сообщившие о продаже и стоимости квартиры Шнуровых, ссылаются на слова музыканта Стаса Барецкого. Сергей и Матильда Шнуровы решили развестись весной этого года. Музыкант был немногословен и не стал раскрывать причин развода, его теперь уже бывшая жена также сохраняла молчание и просила прессу оставить эту ситуацию без внимания.