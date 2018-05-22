Эрмитаж стал лучшим музеем в России

Известный государственный музей Петербурга Эрмитаж занял 15 строку в перечне лучших музейных построек мира. 25 музеев со всего мира приняли участие на сайте, который предназначен для туристов TripAdvisor. Эрмитаж являлся единственным музеем, который представлен Россией в данном списке.

В этой постройке содержится красота всего мира. Каждый человек сможет оказаться в любом месте и в любой эпохе, которую захочет посетить.

На первом месте расположился музей Орсе, представляющий изобразительное искусство, который располагается в Париже. В нем собраны самое крупное количество живописи Европы в рамках с 1850 по 1910 год. Следующим стал Национальный мемориал, а также музей 11-го сентября, которые находятся на месте разрушенной в 2001 году башни в Нью-Йорке.

Ранее стало известно о торжественной церемонии, которая предназначена для открытия Фестиваля в краеведческом музее Мурманской области. В этом мероприятии приняла участие Инна Погребняк, которая является заместителем губернатора.