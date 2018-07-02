Народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева умерла от болезни

Театральная актриса ушла из жизни в возрасте 93 лет. Об этом 12 октября написала пресс-служба МХАТ имени Горького.

Маргариты Юрьевой не стало в пятницу вечером. Представители театра отмечают, что накануне Народная артистка РСФСР боролась с тяжелой болезнью. Актриса проиграла борьбу с недугом и умерла после длительного лечения. Коллеги называют покойную Маргариту Юрьеву достоинством и гордостью МХАТ.

Артистка посвятила организации большую часть своей жизни. Она присоединилась к труппе в 1943 году - вскоре после открытия театра. Маргарита Юрьева выступала на сцене до 2015 года. В её творческом наследии останется множество выдающихся ролей. Так она воплощалась в Анну Каренину, персонажа одноименного романа Льва Толстого, одну из "Трех Сестер" Антона Чехова, Катерину Ивановну из "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского, а также персонажей из других произведений. Кроме того, Маргарита Юрьева снялась в советских фильмах: "Сельская учительница", "Дачники", "Штрихи к портрету Ленина".