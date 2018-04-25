«Праздник»: режиссер Красовский хочет снять черную комедию о временах блокады Ленинграда

После скандалов вокруг фильмов «Матильда» и «Смерть Сталина» многие крупные студии не берутся финансировать подобные кинокартины. Поэтому, режиссер Алексей Красовский решил собрать средства на съемки фильма-комедии о блокадном Ленинграде при помощи краудфандинговой платформы.

Режиссер Красовкий, снявший известный фильм «Коллектор» с Константином Хабенским, хочет снять новую кинокартину. В этот раз он решил создать черную комедию о временах блокады Ленинграда.

По сюжету действие фильма «Праздник» разворачивается в загородном доме семейства, жившего в «особом положении». Родственники хотят тайно отпраздновать Новый год, для этого им нужно приготовить курицу. Однако, семья жила весьма зажиточно, поэтому ранее им готовила кухарка. Теперь же, когда прислуги нет, родственники сталкиваются с проблемой. Помимо этого, к семье присоединились незваные и голодные гости.

По словам режиссера, фильм «Праздник», который расскажет о пиршестве во время голода, будет смешным. Якобы, данная кинокартина будет иметь черный юмор, но сюжет все равно будет «теплым и семейным». На сайте краудфандинга сбор на съемки фильма уже закрыт. Предполагалось, что пользователи «задонатят» 1,5 миллионов рублей. Однако, на съемки черной комедии о блокадном Ленинграде удалось собрать лишь 127 000 рублей.

Где Красовский будет брать деньги на съемки своего фильма – пока что не известно. В черной комедии о блокаде Ленинграда будут сниматься актеры Павел Табаков, Анфиса Черных и другие. Планируется, что фильм будет отснят уже к зиме.

Вполне вероятно, что режиссер хочет представить свою работу в канун Нового года. Однако, как зрители примут черный юмор на фоне голода и страданий жителей блокадного Ленинграда, представить пока что сложно. Многие считают, что на фильм снова начнется сбор, так как некоторые люди специально отправят на его съемки деньги, лишь бы доказать «свободу слова» и право на самовыражение.