Способная жить на 3500 экс-чиновница из Саратова зарабатывала миллионы

По официальной декларации на правительственном портале, Наталья Соколова ежедневно получала по 6290 рублей в 2017-м. Вот, что значит пресловутый "статус министра".

На посту министра труда занятости и миграции зарабатывала по нескольку миллионов. Так в прошлом году она указала в документах доход в 2 миллиона 296 тысяч рублей. Средняя зарплата экс-чиновницы за месяц составляла 191,3 тысячи рублей. С такими доходами Наталья Соколова успела обзавестись квартирой в 46,5, частным домом в 171,9, а также земельным участком к нему в 338 квадратных метров.

Напомним, бывший министр Саратовской области выразила неудовлетворительную позицию прожиточном минимуме. Она заявила, что способна прожить месяц на 3500 рублей. Как отметила экс-чиновница, такой суммы достаточно для обеспечения основных нужд. Поэтому она не соглашалась повысить региональный минимум на 500 рублей, отстаивая прибавку в 288 рублей. Проверить свои утверждения на практике она отказалась, прикрывшись "статусом министра". Вскоре саратовский губернатор Валерий Радаев сместил Наталью Соколову за пренебрежительное отношение к людям.