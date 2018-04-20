В Алтайском крае наградили орденами двух человек

В Алтайском крае два человека получат высокие награды.

Президент России подписал указ, в котором говорится о награждении двух жителей края. Орден получат «За заслуги перед Отечеством». Одним из награжденных является Сергей Завалиин. Он же председатель в правлении Алтайском краевом формировании имени Константина Павлюкова.

Мужчина служил в Афганистане. В 1985году устроился на работу педагогом начального военного оснащения в Барнауле. Позже решил организовать военно-патриотический клуб, который является первым в Алтайском крае. В 2008 году назначен на пост председателя в правлении Алтайской краевой организации им. Константина Павлюкова, который является Героем Советского Союза.

Также награждение «Заслуженный врач РФ» заслуженно получила Марина Кузнецова, которая заведует отделением негосударственной организации здравоохранения. Данное учреждение является Отделением клинической больницы на станции Барнаул, которое представляет открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Марина Кузнецова является врачом-неврологом самой высокой квалификации. Также женщина кандидат медицинских наук. В 2005 году решилась возглавлять неврологическое отделение больницы. За свои отведенные годы данному заведению и огромный труд Марину наградили грамотой Министерства здавоохранения сраны и благодарностью от министра транспорта РФ.

Ранее в Краснодарском крае был награжден Михаил Еманов, который учится на 5-ом курсе высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова. Свою награду молодой человек получил за мужество от президента России Владимира Путина. Он экстренно посадил самолет в дали от населенного пункта после столкновения с птицей.