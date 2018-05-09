Ограбленного фаната ЧМ-2018 из Конго спасли под Тулой

Африканец Сэмюэль сильно сбил ноги, пока шел из Москвы в легких сандалиях. О его нелегкой судьбе рассказали местные жители и региональное УМВД.

19-летнего уроженца Конго под Тулой заметили жители деревни Кошкино. Молодой человек знает только французский, поэтому общаться пришлось через электронный переводчик. Он рассказал, что приехал в Россию на ЧМ-2018. После всех матчей он решил задержаться в стране - нашел девушку и работу. Однако два месяца спустя парня обокрали, а вторая половинка пропала в неизвестном направлении.

Сэмюэль лишился всех документов, денег и паспорта болельщика. Несколько раз ограбленный иностранец встречал агрессивных москвичей и терпел от них побои. Из-за этого африканец решил уйти из столицы по железнодорожным путям. Так он пешком добрался до Заокского района. Местные жители сжалились над гостем, который безуспешно пытался согреть воспаленные ноги в осеннюю стужу.

Они спасли Сэмюэля от холода и голода, подарили одежду и оплатили комнату в хостеле. Сердобольные россияне отвели потерявшегося иностранца в посольство Конго. Там начали устанавливать личность и пообещали подготовить все необходимые документы для возвращения на родину. Однако денег на билет они предоставить не могут. Эту ношу взвалили на себя новые друзья Сэмюэля, ведь связаться с родственниками парня в Facebook не удалось. Волонтеры Заокского района пытаются собрать 60 тысяч - именно столько стоит перелет в Конго. За ситуацией наблюдают сотрудники регионального Управления по вопросам миграции.