Правительство РФ ввели дополнительные условия при возврате водительского удостоверения

Правительство РФ решили ввести дополнительные условия при возврате прав человеку, которого ранее их лишили.

При вступлении документа в силу каждый гражданин вправе вернуть свои права только после предъявления квитанции об оплате всех штрафов, которые были получены при нарушении правил дорожного движения. Также информация об оплате появляется в информационной государственной системе.

Но даже при всех квитанциях об оплате вернуть права теперь не так легко. Каждому водителю придется заново сдать экзамен и пройти медицинское освидетельствование.

В сентября появилась информация, что в Государственной думе будет внесен законопроект, который предусматривает при выезде на встречную полосу первый раз лишь штраф.

На данный момент суд в праве решать какое наказание получит нарушитель. Оно варьируется от предупреждения и штраф до лишения водительских прав.

Ранее стало известно о Владимир Путин подписал закон, в котором подсчитан бюджет и трата в 2017 году. Вся информация по этому поводу находится на портале правовой информации.