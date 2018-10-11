Богатый петербуржец в маске разбросал 50 тысяч рублей на Невском проспекте

"Деньги - вещь бессмысленная," - с таким девизом молодой человек приступил к щедрой акции. Свой поступок он снял на камеру и опубликовал в сообществе Instagram "Rich Russian Kids".

11 октября по Невскому проспекту Санкт-Петерубрга прокатился дорогостоящий автомобиль. Прохожие обратили на него пристальное внимание, ведь из окна задней двери полетели тысячные купюры. Администратор сообщества разбросал в общей сложности 50 тысяч рублей. Некоторые предприимчивые горожане поймали свою возможность и шутро подобрали деньги с асфальта.

Такой акцией богатый петербуржец решил продемонстрировать переоцененную силу богатсва. Он назвал деньги обычными бумажками и отметил, что 50 тысяч составляют среднюю зарплату по Санкт-Петербургу. Пряча лицо под маской, автор ролика осудил горожан, которые "горбатятся" и тратят свою жизнь на улучшение благосостояния. В описании отмечено, что поступок можно расценивать в качестве помощи малоимущим.



