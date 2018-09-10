Прорыв российского кино: Министерством культуры был отмечен значительный рывок в кинематографе

Заместитель министра культуры рассказала на заседании Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ о прорыве российского кинематографа.

С её слов, в России ежегодно выпускается от 10 до 12 фильмов, которые в прокате собирают более миллиарда рублей. За шесть последних лет сборы российских фильмов возросли вдвое, а число зрителей выросло до 54,7 миллиона человек. Также было отмечено, что большую пользу принёс проведенный в России Год кино в 2016 году, а темпы роста поддерживаются в связи с министерской программой по строительству кинозалов в отдельных населенных пунктах. Самым успешным к концу 2017 года является фильм «Движение вверх».

Петергоф на протяжении 5 лет удерживает лидерство по посещаемости музеев на территории РФ, в прошлом году его посетили 5,2 млн раз. Около 40% посетителей составляют иностранцы. До конца года запланировано ещё несколько крупных мероприятий. В декабре в Петергофе откроют музей игральных карт. На данный момент в России растёт посещаемость музеев.

Тульская универсальная научная библиотека отмечает 185-летие со дня основания, на торжественном мероприятии собрались библиотекари со всей Тульской области.