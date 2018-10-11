В Санкт-Петербурге жители вынесли свои предложения для названия аэропорта Пулково

Горожане в Санкт-Петербурге вынесли свои предложения в проект, который предусматривает переименование аэропортов на «Великие имена России». Они придумали названия для аэропорта Пулково. О новых названиях сообщила Кристина Федосеева, которая является заместителем главы комитета по политике молодежи в администрации города.

В предложениях жители Петербурга озвучили такие имена, как Петр Великий, Александр Пушкин, Екатерина Вторая и многие другие.

Чтобы выбрать новое имя для аэропорта, нужно пройти четыре этапа. Заявления и свои задумки каждый желающий может сообщить до 21 октября. Позже их разберут на общественном слушании и окончательно решат какое название будет применено тому или иному аэропорту. Благодаря социальному опросу с 29 по 7 ноября будет выявлено три самых популярных имени. Начиная с 8 ноября пойдут финальные голосования, а итоги сообщат в декабре месяце на форуме «Добровольцы России». Всего 45и аэропортов будет переименовано в имена великих людей и известных деятелей.

Ранее стало известно, что в аэропорту Симферополя аудиоприветствие озвучит певица Лолита Милявская.