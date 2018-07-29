В Воронеже люди протестуют против платных парковок

В Воронеже жители города стали протестовать против нового проекта, который предусматривает платные парковки.

За месяц горожане украли и испортили более 170 дорожных знаков в центре города, которые сообщают о платной парковке. Действия на этом не закончились и разрушители решили разбить около четырех паркоматов, а также смоли более 98 стоек. Своими действиями жители Воронежа хотят показать недовольство и возражение на данный проект, предусматривающий платные парковки по всему городу.

Кража знаков произошла на нескольких улицах. Одними из них стали улицы Дзержинского, Войкова, Орджоникидзе и другие.

Фирма «Городские парковки» планирует организовать 6 тысяч платных мест, еоторые будут размещаться на 18 зонах, соответственно они тоже будут платными. 1 октября проект вступил в силу и начал свою работу. До 15 октября каждая парковка проходи лишь тестирование. А данные действия жителей начинают смущать руководителей и разработчиков платных парковок.

Тарифы стоянок тоже уже расписаны. Например, один час стоит 40 рублей, а сутки 400 рублей. Месяц будет достигать стоимости в 4500 рублей, а год, соответственно, 50,2 тыс рублей. При необходимости также будет и поминутная тарификация.

Ранее стало известно, что Екатерина Курьянова, которая является студенткой юридического факультета ВГУ организовала сбор финансов для помощи Ольги Олейниковой и всем родным и близким ее дочери Анны Тройниной. Имущество этой семьи очень сильно пострадало от пожара, а дом полностью уничтожен огнем.