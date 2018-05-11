Росконтроль определил самый вкусный шоколад в России

Сотрудники ведомства проанализировали качество продуктов с орехами, которые можно найти в магазинах страны. О результатах исследования пресс-служба отчиталась 12 октября.

Эксперты Росконтроля отобрали на прилавках в России шоколад от семи производителей: "Шарлиз", "Аленка", Dove, Ritter Sport, Milka, Fun Life и Munz. Последний стоит дороже всех - по 225 рублей за упаковку. Самыми дешевыми оказались Milka и "Шарлиз". Их стоимость едва превышает 60 рублей. Не удивительно, что в Milka оказалось лишь 8% орехов.

Лидером по концентрации стал бренд Ritter Sport. Он кладет в плитку до 28% орехов. Вместе с Munz производитель стал лидером по свежести наполнителя. В нем же оказалось меньше сахара. А самые несвежие орехи нашли в "Аленке".

Аналитики определили, что все образцы соответствуют заявленному содержанию какао и молочного жира. У "Шарлиз", Munz и "Аленке" полностью отсутствовали трансжиры. У остальных брендов транс-изомеры есть, но в незначительном количестве. Проверку на патогены, дрожжи, плесень, тяжелые металлы, ртуть и мышьяк успешно прошли все образцы.

Самым вкусным и качественным Росконтроль признал шоколад Ritter Sport. Он получил 84 балла. Вторым стал бренд Munz с 76 баллами. В тройку лидеров попал и Dove. А худшим оказался шоколад с орехами от Milka. Несмотря на техническую безопасность, у него худший вкус и запах среди всех упомянутых брендов. Недостатки по этим показателям эксперты выявили ещё у Fine Life, «Аленке» и «Шарлиз».