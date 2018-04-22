Волонтеры запустили новый проект «Я и моя собака» для детей с ограниченными возможностями

Для реабилитации детей-инвалидов психологи решили включить занятия с собаками, которые специально обучены. Данное взаимодействие с домашними питомцами поднимают настроение и успокаивает, но совместно с этим дает дисциплину и помогает наладить общение с новыми людьми.

В Детский эколого-биологический центр прибыли волонтеры объединения «Я и моя собака». Они показали детям с ограниченными возможностями животных. В результате, «ГиГ» убедился, что такая теория помогает успокоить и раскрепостить детей и их родителей, вызывая лишь улыбку на лице.

Проект «Семейный психолог- собака» реализован благодаря средствам фонда президентских грантов. Впервые такое сотрудничество ДЭБЦ и родителей с особенными детьми прошло в декабре 2017 года. Около 40 детей стали участниками первый раз. Они прибыли из детских садов «Аистенок» и «Сибирская сказка». Психологи из данный учреждений приложили свои усилия и также помогли детям в реабилитации. Наталья Шулепова, которая является заместителем директора ДЭБЦ, рассказала сколько было волнения и тревог еще четыре года назад при запуске первого проекта «Лапа в ладошке», в котором особенные дети Железногорска первый раз взаимодействовали с питомцами. Волнение появилось из-за того, то детки ограничены в своих возможностях и не понятно какой стала бы их реакция и действия.

Собак приводили к детям не сразу, а лишь после того, как пройдут занятие в педагогическом саду. Там им рассказывали о возможностях собак и работе с ними. Далее следовали специальные конкурсы рисунков и поделок между детьми. Команда объединения «Я и моя собака» тоже выступили со своей лекцией, а уже последним этапом становился контакт человека и животного.

Данный проект закончится 2 ноября, а дпитомцы поедут на встречу к новым ребятам.

Ранее в Казани запустили новый проект для мам, у которых дети с ограниченными возможностями. Он предусматривает швейное дело. В таком месте можно не только научиться шить, но и забрать одежду с собой для своего ребенка.