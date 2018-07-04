Парень оказался за решёткой из-за ложных обвинений в изнасиловании 13-летней девочки

Доказательствами для обвинения послужили показания лучшего друга парня, которые ему пришлось дать под давлением следователя.

В студии шоу «Мужское/Женское» 13-летняя Вика призналась в том, что из-за неё сидят два человека. Поводом для обвинения парней послужили показания об изнасиловании, которые девочка сама дала, по её словам, под давлением полиции. Однако один из обвинённых получил наказание за реальное преступление, а парень по имени Руслан ничего противоправного не совершал. Однако следователи, работающие в Краснодарском крае, смогли получить необходимые показания и даже личное признание от обвиняемого. Но специалист по физиогномике в студии шоу отметила, что Руслан сознался в содеянном под давлением, а все слова на видеозаписи продиктованы другими людьми.

Одними из основных доказательств послужили слова брата Вики Сергея, ставшего главным свидетелем по данному делу. Парень был лучшим другом Руслана, но из-за давления со стороны представителей власти показания были предоставлены. Следователь уверял, что Сергей и Вика отправятся в детский дом, а их родители окажутся за решёткой. Под этим давлением парень был вынужден обвинить товарища в изнасиловании сестры.

Ведущие шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон и Юлия Барановская постарались максимально акцентировать внимание на причине, по которой невинный человек оказался за решёткой. Они призывают юристов помочь парню в разрешении ситуации, а также наказать следователей, участвовавших в деле. Именно из-за их противоправных действий появились ложные показания, ставшие фундаментом для обвинения.