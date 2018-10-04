В Московском зоопарке появился детеныш альпака

Животное напоминает ламу или верблюда. Самочка вместе с мамой уже гуляет в открытом вольере на радость посетителям.

В пресс-службе Московского зоопарка отметили, что детеныш альпака появился на свет 26 августа. Он весил всего около килограмма. Однако медики пришли к выводу, что малышка здорова. За полтора месяца она успела порядком откормиться и вырасти почти в шесть раз. Окрепнувшего альпака выпустили из загона к другим сородичам. Последние приняли пополнение радушно и проявляют к нему отеческий интерес.

Ещё около года малышка проведет под пристальным надзором матери. Четыре месяца она будет употреблять исключительно молоко родительницы. После начнет постепенно пробовать сено, ветви и траву по примеру взрослых. За развитием детеныша можно наблюдать на старой территории Московского зоопарка в вольере "Безгорбые верблюды Южной Америки".

В Южной Америке альпаками стали одомашненные викуньи - местная разновидность верблюдов. Как считают ученые, первыми этих животных вывели индейцы Перу около 6 тысяч лет назад. Поводом для этого стала шерсть викуний. Ради неё охотники активно истребляли животных, пока государство запретило их уничтожение. Теперь разные виды викуний живут и размножаются по зоопаркам. Среди них и альпаки.