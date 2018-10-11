Чеченец, который бросил банку в людей в автобусе устроился на работу в Грозном

Чеченец, который выбросил банку из под напитка в людей в автобусе со словами «Ахмат – сила», устроился на работу в городе Грозном. В своих социальных сетях он извинился за свое поведение с помощью видео. Глава Грозного также выразил свое возмущение в сторону мужчины.

В срочном порядке Турпал Хасиев прибыл в Грозный . Виновником данного события оказался житель села Автуры, которое находится в Шалинском районе.

В Москве мужчина оказался на заработках, но на сегодняшний день вопрос о трудоустройстве больше не беспокоит молодого человека. Турпал станет работать в столице Чеченской республики. Его работа будет заключаться в благоустройстве города и уборке улиц.

Ранее стало известно о том, что Хабиб Нурмагомедов посетил город Грозный. В поездке он получил новый автомобиль из рук Кадырова.