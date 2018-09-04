Житель Ростова продает две советские марки за 3 млн рублей

Ростовчанин не объясняет причину продажи столь ценных и редких экземпляров.

Житель Ростова опубликовал на популярном ресурсе объявление о продаже двух крайне редких советских марок времен СССР

Ростовчанин рассказывает, что данные марки сохранились в великолепном состоянии, несмотря на то, что были они выпущены в далеком 1976 году.

Мужчина продает две редкие марки, первая - «Вооруженным силам СССР — слава». Ее обладатель предлагает приобрести за 1,5 млн рублей. Вторая - “СССР” обойдется будущему покупателю в такую же сумму.

Несмотря на то, что данные марки достаточно редкие и ценные ростовчанин планирует с ними расстаться. Однако причину продажи он не озвучивает.

Напоминаем, что в конце сентября другой житель донской столицы объявил продажу книги-автобиографии Дэвида Бекхэма с автографом спортсмена. К ней ростовчанин предлагал сертификат, подтверждающий ее подлинность. Мужчина просил за данную книгу всего 20 тысяч рублей.