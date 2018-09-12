Телеведущий НТВ выгнал гостя из студии, пригрозив ему “кровавыми соплями”

Инцидент произошел в прямом эфире. Ведущий не смог спокойно отреагировать о высказывании о его матери.

Андрей Норкин, ведущий программы “Время покажет” на НТВ очень агрессивно отреагировал на слова приглашенного эксперта Александра Никонова.

В данном выпуске тема касалась Добровольных народных дружин. Участники студии разделились во мнении о правильности функционирования данных дружин.

Гость программы отстаивал негативную точку зрения и считал, что ДНД вовсе не нужно было создавать.

Тогда ведущий, решив смягчить разгоряченный спор, рассказал, что именно дружина свела вместе его отца и мать.

В ответ на это гость поинтересовался у Норкина, считает ли он правильным, что вместо того, чтобы заниматься учебой, его мать ходила по улицам с повязкой на руке. Позже гость предположил, что его мать туда загнали силой, как и большинство других участников.

Эти слова сильно задели Норкина, тогда он попросил не задевать его мать, которая уже 28 лет как скончалась. Затем он добавил: “Еще одно слово, и пойдете умываться кровавыми соплями”. После чего вовсе выгнал Никонова из студии, заявив, что не станет продолжать передачу в его присутствии на площадке.

Напоминаем, что футболисты Мамаев и Коркин стали инициаторами двух драк, в одной из которых пострадал водитель ведущей Ольги Ушаковой.