Телеведущий НТВ выгнал гостя из студии, пригрозив ему “кровавыми соплями”
Инцидент произошел в прямом эфире. Ведущий не смог спокойно отреагировать о высказывании о его матери.
Андрей Норкин, ведущий программы “Время покажет” на НТВ очень агрессивно отреагировал на слова приглашенного эксперта Александра Никонова.
В данном выпуске тема касалась Добровольных народных дружин. Участники студии разделились во мнении о правильности функционирования данных дружин.
Гость программы отстаивал негативную точку зрения и считал, что ДНД вовсе не нужно было создавать.
Тогда ведущий, решив смягчить разгоряченный спор, рассказал, что именно дружина свела вместе его отца и мать.
В ответ на это гость поинтересовался у Норкина, считает ли он правильным, что вместо того, чтобы заниматься учебой, его мать ходила по улицам с повязкой на руке. Позже гость предположил, что его мать туда загнали силой, как и большинство других участников.
Эти слова сильно задели Норкина, тогда он попросил не задевать его мать, которая уже 28 лет как скончалась. Затем он добавил: “Еще одно слово, и пойдете умываться кровавыми соплями”. После чего вовсе выгнал Никонова из студии, заявив, что не станет продолжать передачу в его присутствии на площадке.
Напоминаем, что футболисты Мамаев и Коркин стали инициаторами двух драк, в одной из которых пострадал водитель ведущей Ольги Ушаковой.