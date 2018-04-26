Названы лучшие страны для работы

Данный рейтинг показывает лучшие страны для работы иностранных специалистов.

Bloomberg провел исследование, целью которого было выяснить какая же страна является лучшей для работы иностранного специалиста.

При составлении топа учитывались не только размер заработной платы, но и уровень жизни и расходы.

Так, по совокупности признаков Сингапур самой лучшей страной для экспатов. Несмотря на то, что данная страна показывает не самые высокие зарплаты, именно здесь иностранный специалист будет жить лучше всего.

А вот высокими зарплатами славятся Швейцария (202 тысячи долларов за год), США (185 тысяч долларов), Гонконг (178 тысяч) и Китай (173 тысячи долларов).

Если не разделять страны по различным преимуществам, то к перечисленным добавятся Канада, Новая Зеландия, Германия и Канада.

Также 45% специалистов рассказало, что в другой стране они получают более высокую зарплату, чем в своей родной стране.

Напоминаем, что Forbes включил несколько российских компаний в список 500 лучших работодателей мира. Среди них оказались такие известные компании, как Аэрофлот, Лукойл и Московская биржа. Все эти компании находятся между 100 и 200 позициями.