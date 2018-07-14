Роскомнадзор закрыл веб-страницы, продающие опасный жиросжигатель DNP

Российское ведомство продолжает борьбу с биологически активной добавкой. Об очередных достижениях 11 октября отчиталась пресс-служба.

В начале года Роскомадзор закрыл интернет-магазин, который занимался продажей жиросжигателя DNP. Эксперты уверяют, что химическое вещество 2,4-динитрофенол опасно для здоровья и не пригодно в пищу. Его применяют в производстве красителей для дерева и тканей. Именно поэтому в России БАД сертифицировать отказались.

Однако предприимчивые продавцы продолжают распространять DNP через новые сайты. В Роскомнадзоре отметили, что реклама дезинформировала покупателей об истинных свойствах препарата и приписывала им полезные эффекты. Недавно суд принял решение заблокировать работу 9 интернат-страниц. Роскомнадзор обратился к хостинг-провайдерам, которые воплотили решение суда в жизнь.