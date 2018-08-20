Скончался народный художник РСФСР Анатолий Левитин

За 96 лет он успел сделать огромный вклад в культуру России. Так в четверг заявила пресс-служба академии художеств.

Анатолий Левитин скончался 11 октября. До самой смерти он занимал пост почетного председателя отделения РАХ в Красноярске. Ранее он 8 лет руководил региональным учреждением "Урал, Сибирь и Дальний восток". Народный художник РСФСР успел создать более 800 разножанровых картин. Сейчас его творческим наследием можно любоваться в десятках зарубежных и отечественных музеев. Некоторые из них представлены в Третьяковской галерее и Государственном Русском музее.

Усилия Анатолия Левитина не прошли без внимания. Власти СССР и России вручили ему множество государственных наград. Как участник боевых действий, художник удостоился Ордена Великой Отечественной войны 2 степени, медалей "За победу над Германий" и "За оборону Кавказа". Кроме того, Анатолий Левитин заслужил Ордена Дружбы, Почета и "За служение искусству".