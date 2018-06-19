Эксперты назвали причину низких зарплат в России

Аналитики рассказали, что низкие зарплаты являются следствием большого разрыва с западными зарплатами.

Специалисты из компании Korn Ferry провели исследование, направленное на изучение столь большого разрыва между уровнем зарплат в России и на Западе.

По словам аналитиков, высшее руководство и управляющие должности имеют оплату близкую к уровню платы в Великобритании или Франции, и незначительно ниже, чем в США или Германии.

Затем аналитики обнаружили, чем ниже должность, тем более заметным становится разрыв в оплате. Так менеджеры уже зарабатывают в два раза меньше, чем в ЕС и США, а служащие и операторы производства уже в восемь раз меньше, чем в Германии и в шесть раз меньше, чем в США.

Формула заработной платы в России состоит на 73% из окладной части, 18% бонусов и 9% льгот, примерно также картина обстоит и в Европе. В США дело обстоит немного иначе, 60% составляет оклад и по 20% льгот и бонусов.

Эксперты заявляют, что в ближайшее время сокращение такого разрыва не планируется, а если оно и произойдет, то незначительное.

Напоминаем, что ранее Кудрин объявил, что уровень бедности в России можно будет сократить лишь на 30% за шесть лет, при условии повышения ВВП более чем на 3,5%.