Певица Yaxana перекрыла МКАД ради съемок клипа - ЦОДД возмущен
Действия исполнительницы задержали в пути несколько машин "скорой помощи". Об этом пресс-служба Центра пишет в Twitter.
По данным московского ЦОДД, около трех дней назад съемочная группа несанкционированно перекрыла часть МКАД. Им понадобилась проезжая часть для фрагмента музыкального клипа певицы Оксаны Яковлевой, известной под псевдонимом Yaxana. На дороге возникла немаленькая пробка.
Сотрудники ЦОДД возмущены подобным беспределом и планирует привлечь организаторов съемки к ответственности. Они обратились к правоохранителям с требованием оценить "недопустимые" действия участников инцидента. На своей странице в Instagram певица Yaxana накануне сообщила, что сама придумала концепцию клипа своей песни "На двоих". Волнующие эмоции от работы на автостраде грозят резко превратиться в страх перед законом.
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Это было что то... Вчера прошли съёмки клипа на мою песню «На двоих» Не передать мои ощущения до,во время и даже после съёмки. Моего операторы чуть не сбили, это было страшно🤦♀️ Мандраж во время выступления был настолько велик,что длиться до сих пор🤣🤣🤣 Я долго думала что снять на эту песню,ведь я в неё вложила огромный смысл, и перепивая припев,где я пою,что сходим с ума,мне пришла в голову такая сумасшедшая идея, снять это на МКАДе) Реакция людей? А как вы думаете,какой она была? Как отреагировали бы вы если бы вдруг увидели такое на МКАДе? ————- #мкад #танцынамкаде #яксана #схожусума #песня #певица #шок #приколы #авамслабо #sexy #sing