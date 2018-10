Певица Yaxana перекрыла МКАД ради съемок клипа - ЦОДД возмущен

View this post on Instagram

Это было что то... Вчера прошли съёмки клипа на мою песню «На двоих» Не передать мои ощущения до,во время и даже после съёмки. Моего операторы чуть не сбили, это было страшно🤦‍♀️ Мандраж во время выступления был настолько велик,что длиться до сих пор🤣🤣🤣 Я долго думала что снять на эту песню,ведь я в неё вложила огромный смысл, и перепивая припев,где я пою,что сходим с ума,мне пришла в голову такая сумасшедшая идея, снять это на МКАДе) Реакция людей? А как вы думаете,какой она была? Как отреагировали бы вы если бы вдруг увидели такое на МКАДе? ————- #мкад #танцынамкаде #яксана #схожусума #песня #певица #шок #приколы #авамслабо #sexy #sing