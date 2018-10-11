"Очень сильно поругали": чеченец извинился после обращения Рамзана Кадырова

Молодой парень признался в недостойном поведении на видео. Оно опубликовано в YouTube.

Чеченец отозвался на призыв Рамзана Кадырова в социальных сетях. Он извинился за поступок в общественном транспорте, который произвел широкий резонанс и вызвал личное возмущение у главы Чечни. Молодой человек признался, что бросил банку в других пассажиров и произнес "Ахмат - сила". Это произошло в автобусе, а не метро, как предполагали ранее.

По словам мужчины, его "очень сильно поругали" представители руководства республики и собственные родители. Стоит отметить, что свою речь чеченец зачитал с бумаги. На это тут же обратили внимание комментаторы. Впрочем, большинство пользователей YouTube отозвались грубой критикой в сторону парня и похвалили Рамзана Кадырова за скорый отклик.

Напомним, 10 октября в соцсетях появилось видео, где неизвестный человек бросил жестяную банку в юношу с призывом сказать "Ахмат - сила". Глава Чеченской Республики потребовал от грубияна срочно отозваться.