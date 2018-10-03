Гражданки Монголии пытались пронести полные сумки со шкурой животных через таможню

Гражданки из Монголии хотели выехать из России с полными дорожными сумками, в которых находились шкуры животных. Женщин заметили на таможенном посту МАПП Кяхта.

На границе одна из гражданок показала пассажирскую декларацию на машину, но сообщила таможенникам, что никаких предметов, которые подлежат декларированию, она не имеет. Автомобиль проходил сканирование, которое показало, что внутри находится около 73 кг товара, не проходящего декларирование. Работники таможни предположили, что это шкура ягнят, которая насчитывала 325 штук. Данный товар был размещен в три большие сумки, а она даже лежала на заднем сиденье машины, остальные в багажнике.

Весь товар в черном цвете, не маркирован и не имеет отметку своей страны. Правоохранительные органы изъяли предметы и отправили на товароведческую экспертизу. Также полиция возбудила дело, которое предусматривает административное правонарушение.

Ранее стало известно, что в Америке высадили женщину, которая пронесла на борт ручную белку. Она заявила, что без своего питомца не полетит, потому что испытывает страх. Самостоятельно выйти из самолета владелец белки отказалась, лишь сотрудники полиции смогли урегулировать конфликт и вывести женщину, чтобы остальные люди продолжили полет.