В Армянске заявили о новых выбросах "Крымского титана"

Утром 10 октября местные жители почувствовали запах химикатов и неприятные симптомы химического отравления. Об этом сообщают украинские СМИ.

Женщину и её детей госпитализировали в одну из больниц Армянска с симптомами аллергической реакции: жжением в глазах и слизистой оболочке носа. Подобные наблюдались после прошлых выбросов завода "Крымский титан". Пострадавшая Екатерина Пивовар рассказала журналистам "Громадського телевидения", что медики выписали ей необходимые препараты и посоветовали временно покинуть Армянск.

О новых выбросах заявили и в социальной сети "ВКонтакте". Горожане пишут о характерных цветных осадках на домах и кисловатый запах воздуха. Напомним, на похожие признаки жители Армянска и Красноперекопска начали жаловаться с 24 августа. Власти Крыма провели проверку и объявили причиной загрязнения химикаты из заводского кислотонакопителя, откуда они испарялись и попадали в атмосферу. Из города массово вывозили детей.

"Крымский титан" принадлежит украинцу Дмитрию Фирташу. Генпрокуратура Украины готовится представить общественности свои выводы о других предприятиях бизнесмена на основании проведенных экспертиз.