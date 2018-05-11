В Госдуме вводят наказание за помощь в нелегальной миграции

В Думе был принят проект, который вводит наказание за помощь в организации нелегальной миграции.

Депутат Госдумы Алексей Шапошников подготовил законопроект, согласно которому за посредничество в получении иностранным лиц документов, которые позволяют попасть на территорию России будет уголовно наказываться.

Шапошников утверждает, что сейчас существует большое количество компаний, которые, якобы предоставляют мигрантом помощь в приезде в Россию, но на самом деле такие компании просто предоставляют мигрантам документы, которые были составлены в обход законодательства.

Теперь за помощь в нелегальной миграции будет накладываться штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо же грозить лишение свободы на три года.

В Госдуме считают, что такте действия помогут решить проблему незаконного нахождения иностранных лиц на территории РФ.

Тем временем в Австрии вполне серьезно рассматривают возможность отказаться от введенного ООН глобального договора о регулируемой миграции. Правые партии Австралии выступают категорически против данного нововведение. Даже сам Себастьян Курц признается, что скептически относится к данному соглашению. На данный момент Австрия не готова дать точный ответ.