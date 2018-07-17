Джим Керри назвал Трампа предателем

Актер не смог простить президенту неуважение к жителям родного государства и назвал его предателем.

Джим Керри уже не раз позволял себе язвительные, порой достаточно грубые высказывания в сторону нынешнего президента США Дональда Трампа.

В этот раз причиной для критики со стороны известного актера стало решение Трампа назначить на должность Верховного судьи Бретта Кавано, который стал фигурантом скандала о домогательствах к большому количеству женщин. Напоминаем, что Керри встал на их защиту, называя подобные ситуации недопустимыми.

Из-за этого актер обрушил на Трампа свой гнев и сказал, что основатели Америки никогда бы не подумали, что в будущем США возглавит предатель.

После частой критики правительства у актера поинтересовались о желании заняться политикой. Керри лишь иронично подмечал, что не годится для этого, помимо этого, у него достаточно темное прошлое.

Также стало известно, что Джим Керри стал лауреатом премии “Британия”, которая присуждается за личный неоценимый вклад в культуру. Актер получит данную премию за неоспоримый вклад в развитие комедийного жанра.