Пореченкова отстраняют от ролей из-за высказываний о Донбассе

Актер признается, что все чаще стал с этим сталкиваться. Первое время он считал это совпадением, но позднее все встало на свои места.

Российский киноактер Михаил Пореченков стал все чаще сталкиваться с отстранением от утвержденных ролей в различных украинских проектах, при этом он никак не мог добиться от продюсеров объяснения причин. По началу такие решения казались актеру совпадением, но позже, по словам самого актера, он начал смотреть откуда “ведут ниточки”, и тогда все стало на свои места.

Актер неоднократно высказывал свою позицию о поддержке Донбасса, также он воспринял убийство главы ДНР Александра Захарченко как личную трагедию. Помимо этого, актер планирует открыть свою киностудию в Крыму.

Как признался актер, он был готов к тому, что его политические взгляды могут стать серьезным препятствием для его актерской карьеры. Но несмотря на это, он не собирается отказываться от своих слов.

Помимо этого, недавно Пореченков опубликовал информацию в своем Instagram о том, что решил заняться ресторанным бизнесом. Первое заведение актера открыто в Москве и носит название “Концерт”. В конце публикации он настоятельно посоветовал всем его посетить.