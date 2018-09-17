В Гонконге запретили электронные сигареты

Власти Гонконга приняли решение не регулировать продажу электронных сигарет, а полностью запретить их.

В Гонконге на государственном уровне полностью запретили продажу электронных сигарет и прочих курительных аналогов нового поколения.

Отмечается, что данное нововведение основано на данных ВОЗ и преследует цель защитить здоровье граждан, в особенности детей и подростков.

Ранее речь шла лишь о регулировке продажи. Например, запрет на продажу несовершеннолетним. Но теперь под запретом полная продажа, а также реклама девайсов.

Представители табачных компаний высказали свое недоумение по поводу принятого решения. По их словам, тотальный запрет не решит проблему курения среди населения, наоборот, такое решение породит лишь более частые случаи нелегальной торговли.

Тем временем, в России обсуждается возможность поднять возраст, позволяющий продажу сигарет до 21 года. По мнению Минздрава, люди, которые не приобрели данную привычку еще в юности, уже с малой вероятностью закурят в будущем. Помимо этого, обсуждается возможность прировнять электронные сигареты и кальяны к обычным сигаретам.