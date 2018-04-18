“Сколько можно шляться по заграницам?”: Жириновский призвал Дурова вернуться в Россию

10 октября Павел Дуров празднует свое 34-летие. Жириновский записал видеопоздравление Павлу Дурову, где дал ему напутствие.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил лично поздравить Павла Дурова, создателя ВКонтакте и Telegram. Для этого он снял видеообращение Дурову, которое выпустил у себя на канале в Telegram, который по законному решению блокируется на территории РФ, а позднее и на YouTube.

Помимо поздравлений Жириновский назвал Дурова “русским Цукербергом” и настоятельно порекомендовал вернуться в Россию. Дуров уехал из России еще в 2014 году и возвращаться не планировал.

Также политик продолжил свою речь тем, что поинтересовался, сколько еще предприниматель будет “шляться по заграницам и бегать по чужим углам”. Также Жириновский подчеркнул, что видит, что Дурова “не принимает чужая земля”. Жириновский считает, что на родине “веселее и интереснее”. А на последок подчеркнул, что именно день рождения - хороший повод подумать над возвращением в родные берега.

Тем самым политик понадеялся, что сможет вразумить молодого предпринимателя. На данное поздравление сам Дуров пока никак не отреагировал.

В Челябинске создали арт-проект, задачей которого является лишить город грязных трансформаторных шкафов, по средством нанесения на них изображений. Как раз одним из изображением стал портрет Павла Дурова, который нарисовали специально к его 34 дню рождения. Портрет “российского Цукерберка” расположился недалеко от портрета Илона Маска.