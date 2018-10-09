Хабиба Нурмагомедова признают Народным героем Дагестана за победу над Макгрогором

Чемпион UFC получит почетное звание в ближайшие дни. Так 10 октября заявил Гасангусейн Абдулжелилов, глава "Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника Магомеда Танкаева" и движения "Родной Дагестан".

По его словам, вопрос о присвоении Хабибу Нурмагомедову высшей общественной награды уже решен. Боец достоин называться Народным героем Дагестана за весомый вклад в развитие спорта в республике. В частности, получение чемпионского пояса международной организации UFC. Напомним, в ночь на 7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и подтвердил свое первенство в легком весе.

Гасангусейн Абдулжелилов отметил, что спортсмена будут награждать представители "Родного Дагестана", а также правительство и общественные деятели региона. За 10 лет звания удостоились лишь два десятка человек. Среди них есть и ещё один спортсмен - борец Бувайсар Сайтиев, трижды получивший олимпийское золото.