Скворцова: здоровье 80% работающих находится под угрозой

Скворцова рассказала о важности проблемы высоких факторов риска различных заболеваний и как с этим можно бороться.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что около 80% работающих россиян имеют один или более факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Об этом она заявила перед подписанием хартии с РСПП.

Министр утверждает, что подавляющее большинство работающего населения ведет нездоровый образ жизни, который выражается в нездоровом питании, малоподвижном образе жизни, употреблении алкоголя и курении.

Скворцова подчеркнула, что одним из самых важных шагов по решению данной проблемы станет создание подходящего эмоционального фона на рабочем месте, который снизит уровень рабочего стресса. Только это позволит значительно снизить проявления нездорового образа жизни.

Также, Скворцова пояснила, что данный шаг должен восприниматься работодателями не как очередная формальность, а как инвестицию в трудовые ресурсы, с высокой экономической отдачей.

Все, кто подписался под данной хартией осознают важность ситуации и обязуется содействовать в развитии системы, которая позволит наладить здоровье работающих граждан.

Тем временем в новосибирской школе начали программу, которая направлена на развитие здорового образа жизни среди школьников. В рамках данного проекта, школьникам расскажут о правильном питании и спортивных упражнениях.