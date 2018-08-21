В Дагестане будут награждать смартфонами за доносы

Дагестанские власти объявили конкурс на самые активные доносы в соцсетях. Самые активные “ стукачи” получат смартфоны.

В Дагестане правительство решило подключить население к поиску экстремистских материалов. Так, Минсвязи предложил конкурс на самых активных доносчиков.

Дагестанцам предлагается при помощи специального сайта докладывать о нежелательной информации в интернете. После этого, информация проверяется, ели присланный материал действительно попадает под описание, то далее возбуждается уголовное дело и происходит блокировка ресурса и удаление материала. Анализ материалов будет проводить центр противодействия терроризму и экстремизму.

Помимо этого, на официальном сайте опубликовано видео, в котором рассказывается для чего нужно бороться с экстремизмом.

Создатели данной инициативы не оставили данный сервис без достаточной мотивации. Так, самым активным участникам будет подарен смартфон. Самый активный получит iPhone SE, второй по активности получит Xaomi Redmi 5, а третий - Xaomi Redmi 4A.

Тем временем в Коми, заключенный исправительной колонии по приказу сотрудников доносил на сокамерников, в обмен на это ему было обещано улучшение условий содержания, а за отказ грозил перевод в СУС. После перевода заключенных в другую колонию, сотрудники отказались выполнять свою часть сделки. Теперь в адрес “стукача” и его жены посыпались угрозы с обещанием убить.