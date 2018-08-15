Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола

Глава Нью-Йорка Билла де Блазио подписал изменения в законодательство, в соответствии с которыми теперь в документах можно указывать третий пол. По его словам, это значительно способствует защите прав ЛГБТ-сообщества.

В результате подписания нормативного правового акта мэром Нью-Йорка город стал пятым по счету, где третий пол уже разрешили указывать в свидетельстве о рождении, а также иной документации. Наряду с ним, это возможно в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и Нью-Джерси. Интересно, что согласно тексту закона для указания третьего пола не нужна никакая медицинская справка. Теперь его можно подтвердить с помощью личных письменных показаний, подав соответствующее заявление.

Трансгендеры в США очень долго настаивали на введении подобной поправки. По их словам, она была просто необходима для людей, которые не могут идентифицировать себя ни как женщиной, ни как мужчиной. При этом основные сложности пока состоят в том, что другое государство может не признать существование третьего пола. Однако судебной практики по этому вопросу пока что нет.

Напомним, ранее подобную практику легализовали в Австрии и Германии. С разницей в несколько месяцев эти страны приняли решение о введении третьего пола. Это произошло летом 2018 года. Отмечалось в обоих государствах, что в случае невозможности определения пола, его теперь допускается не указывать в документации. В Германии вообще рекомендовали использовать формулировки «смешанный» или «неопределенный».